В свердловских МВД и СК подтвердили информацию о задержании подозреваемых в преступлении тридцатилетней давности

– заявил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.

«На первоначальном этапе установить подозреваемых не представилось возможным. Тем не менее, работа следователей и следователей-криминалистов СК России по Свердловской области во взаимодействии с сотрудниками оперативных служб по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет продолжалась»,