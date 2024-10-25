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В свердловских МВД и СК подтвердили информацию о задержании подозреваемых в преступлении тридцатилетней давности
Фото предоставлено МВД и СК
В полиции и Следственном комитете подтвердили о задержании в Свердловской области двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании и убийстве двух 13-летнех девочек, чьи тела нашли в 1994 году в водоёме возле Чусовского тракта. Подозреваемым тогда было по 18 лет.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, тела девочек обнаружили 17 октября в 17.00 на северном берегу Чусовского озера рыбаки, о чём сообщили в Верх-Исетское РУВД (сейчас ОП №9).
Раскрывать подробности преступления Горелых не стал, сославшись на нежелание навредить процессу. Однако пообещал вернуться к деталям позже.
Также он рассказал, что у обоих задержанных криминальное прошлое за спиной. У первого фигуранта судимости по статьям 119 УК РСФСР (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 158 УК РФ (кража) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), у второго – тоже 119 УК РСФСР и 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).
По его данным, задержали подозреваемых 23 октября 2024 года сотрудники полиции из подразделения госзащиты свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного нашли дома, а второго во время его прогулки по парку.
Ранее телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией, сообщил, что в середине 90-х подозреваемых «отмазали» от у обвинений.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, тела девочек обнаружили 17 октября в 17.00 на северном берегу Чусовского озера рыбаки, о чём сообщили в Верх-Исетское РУВД (сейчас ОП №9).
Раскрывать подробности преступления Горелых не стал, сославшись на нежелание навредить процессу. Однако пообещал вернуться к деталям позже.
Также он рассказал, что у обоих задержанных криминальное прошлое за спиной. У первого фигуранта судимости по статьям 119 УК РСФСР (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 158 УК РФ (кража) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), у второго – тоже 119 УК РСФСР и 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).
По его данным, задержали подозреваемых 23 октября 2024 года сотрудники полиции из подразделения госзащиты свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного нашли дома, а второго во время его прогулки по парку.
«На первоначальном этапе установить подозреваемых не представилось возможным. Тем не менее, работа следователей и следователей-криминалистов СК России по Свердловской области во взаимодействии с сотрудниками оперативных служб по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет продолжалась»,
– заявил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
Ранее телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией, сообщил, что в середине 90-х подозреваемых «отмазали» от у обвинений.
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