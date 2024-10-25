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В свердловских МВД и СК подтвердили информацию о задержании подозреваемых в преступлении тридцатилетней давности

15.17 Пятница, 25 октября 2024
Фото предоставлено МВД и СК
В полиции и Следственном комитете подтвердили о задержании в Свердловской области двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании и убийстве двух 13-летнех девочек, чьи тела нашли в 1994 году в водоёме возле Чусовского тракта. Подозреваемым тогда было по 18 лет.

Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, тела девочек обнаружили 17 октября в 17.00 на северном берегу Чусовского озера рыбаки, о чём сообщили в Верх-Исетское РУВД (сейчас ОП №9).

Раскрывать подробности преступления Горелых не стал, сославшись на нежелание навредить процессу. Однако пообещал вернуться к деталям позже.

Также он рассказал, что у обоих задержанных криминальное прошлое за спиной. У первого фигуранта судимости по статьям 119 УК РСФСР (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 158 УК РФ (кража) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), у второго – тоже 119 УК РСФСР и 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

По его данным, задержали подозреваемых 23 октября 2024 года сотрудники полиции из подразделения госзащиты свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного нашли дома, а второго во время его прогулки по парку.

«На первоначальном этапе установить подозреваемых не представилось возможным. Тем не менее, работа следователей и следователей-криминалистов СК России по Свердловской области во взаимодействии с сотрудниками оперативных служб по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет продолжалась»,

– заявил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.


Ранее телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией, сообщил, что в середине 90-х подозреваемых «отмазали» от у обвинений.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:17 В свердловских МВД и СК подтвердили информацию о задержании подозреваемых в преступлении тридцатилетней давности
14:28 В Екатеринбурге составили протоколы на шестерых студентов колледжа за групповое фото со свастикой
14:04 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о покушении на убийство из-за парковочного места
13:02 В Екатеринбурге отправили в СИЗО подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек 30 лет назад
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12:07 Уральским таможенникам доверили декларацию делящихся и радиоактивных материалов
11:38 На экс-директора ОТВ возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
11:04 В Екатеринбурге забронировали землю под планируемые станции метро
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10:08 Прокуратура и СК проверят школу в Волчанске, где учительница грубо «поговорила» с учеником
21:05 Парк «Оленьи ручьи» претендует на звание «Достояние Среднего Урала»
20:43 В Екатеринбурге провели проверку снегоуборочной техники
20:17 Затянувшего сроки ремонта дорог в Екатеринбурге подрядчика мэрия хочет внести в реестр недобросовестных
20:05 Почти две сотни покрышек убрали волонтёры с эльмашевских улиц
19:47 Центр адаптации мигрантов предложили создать в Екатеринбурге
19:23 Режиссёр фильма «Каникулы» покажет его екатеринбуржцам в Ельцин Центре
18:43 Занятия «Пушистой школы» пройдут в Екатеринбурге в субботу
18:27 В Екатеринбурге громкое дело о масштабном хищении топлива направлено на пересмотр
17:52 СМИ сообщают о трупе мужчины с перерезанным горлом в Тавде
17:31 Врачи СОКБ удалили сложному пациенту опухоль в толстой кишке с помощью четырёх проколов
17:00 В Музее Андеграунда в Екатеринбурге прошла репетиция шоу-презентации новой коллекции дизайнера Яниса Тсанидиса
16:09 Почти в 250 тысяч рублей обошёлся екатеринбургским коммунальщикам незакрепленный канализационный люк
15:30 Почти все ярмарочные домики, установленные в Екатеринбурге на грант Ростуризма, до сих пор не работают
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