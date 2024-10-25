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Сфотографировавшимся со свастикой студентам екатеринбургского колледжа грозит отчисление
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Студентам екатеринбургского колледжа, которые сделали групповое фото со свастикой и прислали его в групповой чат учреждения, помимо протоколов и постановки на учёт в ПДН грозит отчисление.
Об этом Е1 рассказал один из учащихся. По его словам, подбил на фотографию всех один человек, и они «хотели показать свою крутость и смелость». Однако произошедшее закончилось большим скандалом, и теперь всем, кто в этом участвовал, грозит отчисление.
Со слов другого учащегося, фотографировавшиеся таким образом хотели креативно выполнить задание ко Дню первокурсника, суть которого заключилась в том, чтобы сделать фото, где у каждого в группе хотя бы один предмет в той же цветовой гамме, что и у других. Теперь студенты опасаются, что наказать могут не только тех, кто фотографировался со свастикой, но и преподавателя, дававшего задания детям.
Об этом Е1 рассказал один из учащихся. По его словам, подбил на фотографию всех один человек, и они «хотели показать свою крутость и смелость». Однако произошедшее закончилось большим скандалом, и теперь всем, кто в этом участвовал, грозит отчисление.
Со слов другого учащегося, фотографировавшиеся таким образом хотели креативно выполнить задание ко Дню первокурсника, суть которого заключилась в том, чтобы сделать фото, где у каждого в группе хотя бы один предмет в той же цветовой гамме, что и у других. Теперь студенты опасаются, что наказать могут не только тех, кто фотографировался со свастикой, но и преподавателя, дававшего задания детям.
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