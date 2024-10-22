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Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на новый срок
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
Об этом он сказал в интервью Ольге Скабеевой.
«Хочешь, чтобы я тебе в программе объявил? <...> Да, Оля, пойду на выборы президента», — цитирует Лукашенко Скабеева в своем телеграм-канале.
Ранее в среду стала известна дата выборов — выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Решение было принято на заседании палаты представителей, пишет Белта.
Об этом он сказал в интервью Ольге Скабеевой.
«Хочешь, чтобы я тебе в программе объявил? <...> Да, Оля, пойду на выборы президента», — цитирует Лукашенко Скабеева в своем телеграм-канале.
Ранее в среду стала известна дата выборов — выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Решение было принято на заседании палаты представителей, пишет Белта.
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