Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на новый срок.Об этом он сказал в интервью Ольге Скабеевой.«Хочешь, чтобы я тебе в программе объявил? <...> Да, Оля, пойду на выборы президента», — цитирует Лукашенко Скабеева в своем телеграм-канале.Ранее в среду стала известна дата выборов — выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Решение было принято на заседании палаты представителей, пишет Белта.