Напавшего на губернатора Мурманской области приговорили к 13 годам строгого режима

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области, приговорён к 13 годам колонии строгого режима.Об этом сообщает ТАСС из зала суда.Напомним, вооружённый ножом мужчина напал на Андрея Чибиса в апреле. Глава региона получил ранение в живот и был прооперирован.