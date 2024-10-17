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Напавшего на губернатора Мурманской области приговорили к 13 годам строгого режима
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области, приговорён к 13 годам колонии строгого режима.
Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Напомним, вооружённый ножом мужчина напал на Андрея Чибиса в апреле. Глава региона получил ранение в живот и был прооперирован.
Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Напомним, вооружённый ножом мужчина напал на Андрея Чибиса в апреле. Глава региона получил ранение в живот и был прооперирован.
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