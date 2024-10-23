Мэр Алексей Орлов назвал справедливой критику Матвиенко общественного транспорта Екатеринбурга

написал Орлов в своём телеграм-канале.

На транспортную ситуацию обратила внимание председатель СФ Валентина Матвиенко. Критика справедливая, ни раз сам публично заявлял о плачевном состоянии сферы. Но важно понимать: проблемы копились годами и по щелчку пальцев их, к сожалению, не решить. Для любых больших преобразований требуется время и терпение. Координируем перевозчиков, мониторим обращения жителей, вводим новые контрактные схемы, закупаем технику. Ход транспортной реформы, её этапы контролирую лично. Рассчитываем здесь на поддержку федеральных властей, в том числе самого Совета Федерации. Силами одного только городского бюджета желаемого результата не достичь.