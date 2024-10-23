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Мэр Алексей Орлов назвал справедливой критику Матвиенко общественного транспорта Екатеринбурга

19.06 Среда, 23 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава города прокомментировал заявления спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая, ссылаясь на жалобы екатеринбужцев, предложила Орлову попробовать уехать на общественном транспорте от ТРЦ «Гринвич». Он назвал критику справедливой, но сказал, что накопившиеся годами проблемы «по щелчку пальцев не решить», и выразил надежду, что федеральные власти, в том числе СовФед, выделят финансирование для обновления транспортной системы Екатеринбурга.

На транспортную ситуацию обратила внимание председатель СФ Валентина Матвиенко. Критика справедливая, ни раз сам публично заявлял о плачевном состоянии сферы. Но важно понимать: проблемы копились годами и по щелчку пальцев их, к сожалению, не решить. Для любых больших преобразований требуется время и терпение. Координируем перевозчиков, мониторим обращения жителей, вводим новые контрактные схемы, закупаем технику. Ход транспортной реформы, её этапы контролирую лично. Рассчитываем здесь на поддержку федеральных властей, в том числе самого Совета Федерации. Силами одного только городского бюджета желаемого результата не достичь.

написал Орлов в своём телеграм-канале.


Сегодня на 577-м заседании Совета Федерации, в рамках проводящихся Дней Свердловской области, председатель верхней палаты российского парламента перечислила основные проблемы екатеринбургского общественного транспорта — нерегулярный график движения, большие интервалы, давка в салонах. Отдельно Валентина Матвиенко выделила жалобу с невозможностью уехать в вечерний час пик от ТРЦ «Гринвич» ни на автобусе, ни на трамвае. Эту жалобу она взяла из комментариев в одной соцсетей.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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