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«Звери» заявили, что им не разрешили провести концерт в Твери из-за позиции артиста
Фото: Вечерние ведомости
Власти Твери не разрешили провести запланированный концерт группы «Звери».
Музыканты утверждают, что это произошло из-за «неоднозначной позиции артиста».
«Вынуждены сообщить, что концерт, который мы планировали провести в Твери 13 ноября, отменяется, поскольку местная администрация отказала нам в его проведении. Причина — “неоднозначная позиция артиста”», — сообщается на странице группы в ВК.
Представители группы добавили, что они «никак не смогли повлиять на это решение».
К посту прикреплен ответ чиновника. «Комитет по физической культуре и спорту Тверской области уведомляет, что проведение 13 ноября 2024 года на базе государственного бюджетного учреждения Тверской области “Спорткомплекс Юбилейный” концерта группы “Звери” не согласовано», — следует из документа, подписанного главой комитета.
Музыканты пообещали жителям города вернуть полную стоимость билетов.
Музыканты утверждают, что это произошло из-за «неоднозначной позиции артиста».
«Вынуждены сообщить, что концерт, который мы планировали провести в Твери 13 ноября, отменяется, поскольку местная администрация отказала нам в его проведении. Причина — “неоднозначная позиция артиста”», — сообщается на странице группы в ВК.
Представители группы добавили, что они «никак не смогли повлиять на это решение».
К посту прикреплен ответ чиновника. «Комитет по физической культуре и спорту Тверской области уведомляет, что проведение 13 ноября 2024 года на базе государственного бюджетного учреждения Тверской области “Спорткомплекс Юбилейный” концерта группы “Звери” не согласовано», — следует из документа, подписанного главой комитета.
Музыканты пообещали жителям города вернуть полную стоимость билетов.
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