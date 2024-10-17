Экс-депутата гордумы Екатеринбурга объявили в розыск

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Бывший депутат Берёзовской гордумы от «Яблока» (2012–2013) и Екатеринбургской гордумы от «Справедливой России» (2013–2018) Евгений Боровик объявлен МВД в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства. Вид розыска (федеральный, международный или межгосударственный), а также статья УК, по которой разыскивается Боровик, не указывается.Вероятнее всего, Боровика разыскивают по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Дело по этой статье против политика возбудили 29 февраля 2024 года, после доноса депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Альшевских. На тот момент Боровик находился за пределами России.В 2023 году Евгений Боровик участвовал в выборах гордуму Екатеринбурга в качестве самовыдвиженца, однако избирком отказался его регистрировать. Уже после выборов Верховный суд признал решение Кировской районной избирательной комиссии Екатеринбурга незаконным, однако отменить итоги выборов Боровику не удалось. Именно в момент активных действий экс-депутата по оспариванию итогов выборов 2023 года не него и посыпались доносы. В итоге публикации политика в соцсетях силовики сочли дискредитирующими использование российской армии на рубежом и оправдывающими терроризм.