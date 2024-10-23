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В Екатеринбурге забронировали землю под планируемые станции метро
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга, вероятно, как и сами горожане, не теряют надежды на продление текущий ветки метрополитена и строительства двух новых, поэтому на всякий случай забронировали землю под потенциальные станции, чтобы их не занимали застройщики.
Пока что примерный план расположения планируемых станций можно увидеть в генеральном плане уральской столицы до 2045 года.
Всего чиновники забронировали 22 земельных участка. Их они указали на карте в двух частях (первая, вторая).
Ранее Алексей Орлов, отвечая на слова спикера Совфеда Валентины Матвиенка, которая раскритиковала состояние транспортной системы Екатеринбурга, назвал её заявления справедливыми и выразил надежду на финансовую помощь от федеральных властей, подчеркивая, что силами одного только городского бюджета желаемого результата не достичь.
Пока что примерный план расположения планируемых станций можно увидеть в генеральном плане уральской столицы до 2045 года.
Всего чиновники забронировали 22 земельных участка. Их они указали на карте в двух частях (первая, вторая).
Ранее Алексей Орлов, отвечая на слова спикера Совфеда Валентины Матвиенка, которая раскритиковала состояние транспортной системы Екатеринбурга, назвал её заявления справедливыми и выразил надежду на финансовую помощь от федеральных властей, подчеркивая, что силами одного только городского бюджета желаемого результата не достичь.
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