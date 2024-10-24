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В Минпросвещения РФ обсуждают введение «Разговоров о важном» в детских садах
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Минпросвещения России обсуждают «целесообразность» введения «Разговоров о важном» в детских садах.
По данным пресс-службы ведомства, соответствующая программа может быть сформирована «после тщательного анализа потребностей детей и родителей, а также кадровых возможностей дошкольных организаций». Вопрос прорабатывается экспертами, пишут РИА Новости со ссылкой на министерство.
«Программа "Разговоров о важном" для детских садов должна учитывать возрастные, индивидуальные психологические и физиологические особенности детей», — добавили в министерстве.
На этой неделе на «Разговорах о важном» в школах обсуждали тему «Как создать крепкую семью», на следующий понедельник запланирована тема «Гостеприимная Россия».
По данным пресс-службы ведомства, соответствующая программа может быть сформирована «после тщательного анализа потребностей детей и родителей, а также кадровых возможностей дошкольных организаций». Вопрос прорабатывается экспертами, пишут РИА Новости со ссылкой на министерство.
«Программа "Разговоров о важном" для детских садов должна учитывать возрастные, индивидуальные психологические и физиологические особенности детей», — добавили в министерстве.
На этой неделе на «Разговорах о важном» в школах обсуждали тему «Как создать крепкую семью», на следующий понедельник запланирована тема «Гостеприимная Россия».
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