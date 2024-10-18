Очередной «миграционный» рейд полиции выявил 13 нарушений в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В середине текущей недели в Екатеринбурге прошёл очередной из серии полицейских рейдов по соблюдению миграционного законодательства. Сегодня о его результатах отчитались в УМВД по городу Екатеринбургу.Профилактическое полицейское мероприятие, о котором идёт речь, проходило в среду, 23 октября. Проверка проводилась на территории Ленинского административного района Екатеринбурга, за которую отвечает отел полиции №4. В рейде участвовали представители разных структур, в том числе сотрудники Управления по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, свердловские автоинспектора, кинологи, СОБРовцы и росгвардейцы. Они искали иностранных граждан, нарушающих миграционные законы Российской Федерации.В рамках рейда были проверены документы 172 граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья. Тринадцать из них оказались нарушителями режима пребывания на территории России или иммиграционных правил. Каждого их таких человек задержали и препроводили в помещения временного содержания. Вероятно, они будут подвергнуты административному выдворению за пределы страны.Кроме того, в ходе «миграционного» рейда были выявлены и пресечены другие виды нарушений, совершаемые уже гражданами России. Так, от участия в дорожном движении отстранили двух человек, не сумевших предъявить водительские права, а ещё двоих поймали за употреблением алкоголя в общественных местах.