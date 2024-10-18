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Очередной «миграционный» рейд полиции выявил 13 нарушений в Екатеринбурге

18.31 Пятница, 25 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В середине текущей недели в Екатеринбурге прошёл очередной из серии полицейских рейдов по соблюдению миграционного законодательства. Сегодня о его результатах отчитались в УМВД по городу Екатеринбургу.

Профилактическое полицейское мероприятие, о котором идёт речь, проходило в среду, 23 октября. Проверка проводилась на территории Ленинского административного района Екатеринбурга, за которую отвечает отел полиции №4. В рейде участвовали представители разных структур, в том числе сотрудники Управления по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, свердловские автоинспектора, кинологи, СОБРовцы и росгвардейцы. Они искали иностранных граждан, нарушающих миграционные законы Российской Федерации.

В рамках рейда были проверены документы 172 граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья. Тринадцать из них оказались нарушителями режима пребывания на территории России или иммиграционных правил. Каждого их таких человек задержали и препроводили в помещения временного содержания. Вероятно, они будут подвергнуты административному выдворению за пределы страны.

Кроме того, в ходе «миграционного» рейда были выявлены и пресечены другие виды нарушений, совершаемые уже гражданами России. Так, от участия в дорожном движении отстранили двух человек, не сумевших предъявить водительские права, а ещё двоих поймали за употреблением алкоголя в общественных местах.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:31 Очередной «миграционный» рейд полиции выявил 13 нарушений в Екатеринбурге
17:33 Сфотографировавшимся со свастикой студентам екатеринбургского колледжа грозит отчисление
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15:58 С начала года в Свердловской области обнаружили 70 фальшивых банкнот
15:17 В свердловских МВД и СК подтвердили информацию о задержании подозреваемых в преступлении тридцатилетней давности
14:28 В Екатеринбурге составили протоколы на шестерых студентов колледжа за групповое фото со свастикой
14:04 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о покушении на убийство из-за парковочного места
13:02 В Екатеринбурге отправили в СИЗО подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек 30 лет назад
12:34 Глава СК потребовал доложить ему об инциденте в школе Волчанска
12:07 Уральским таможенникам доверили декларацию делящихся и радиоактивных материалов
11:38 На экс-директора ОТВ возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
11:04 В Екатеринбурге забронировали землю под планируемые станции метро
10:50 Два года колонии получил екатеринбуржец за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
10:10 В Нижней Туре под колёса Hyundai Solaris угодил школьник
10:08 Прокуратура и СК проверят школу в Волчанске, где учительница грубо «поговорила» с учеником
21:05 Парк «Оленьи ручьи» претендует на звание «Достояние Среднего Урала»
20:43 В Екатеринбурге провели проверку снегоуборочной техники
20:17 Затянувшего сроки ремонта дорог в Екатеринбурге подрядчика мэрия хочет внести в реестр недобросовестных
20:05 Почти две сотни покрышек убрали волонтёры с эльмашевских улиц
19:47 Центр адаптации мигрантов предложили создать в Екатеринбурге
19:23 Режиссёр фильма «Каникулы» покажет его екатеринбуржцам в Ельцин Центре
18:43 Занятия «Пушистой школы» пройдут в Екатеринбурге в субботу
18:27 В Екатеринбурге громкое дело о масштабном хищении топлива направлено на пересмотр
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