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В Екатеринбурге отправили в СИЗО подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек 30 лет назад
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Ленинский районный суд отправил в СИЗО Василия Кузнецова, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления (абз. 6 ст. 17, п. «е» ст.102 УК РСФСР), совершенного 30 лет назад.
Ранее телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией, рассказал о раскрытии изнасилования и убийства двух 13-летних девочек в середине 1994 года. Тогда их тела со следами удушения и колото-резаными ранами нашли в водоёме недалеко от Чусовского тракта. По данным ресурса, подозреваемых в преступлении задержали лишь вчера, 23 октября 2024 года. Обоим сейчас по 38 лет.
Одним из них оказался отправленный сегодня под стражу Кузнецов. Сообщается, что почти половину своей жизни он пробыл в местах лишения свободы. Вторым ресурс называет некого Шевнина (о его задержании в МВД или СК официально не сообщали), который, как утверждается, сейчас состоятельный человек и успешный бизнесмен с недвижимостью и дорогими машинами.
«Постановлением суда Василию Кузнецову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть по 22 декабря 2024 года включительно»,
– сообщили в Свердловском областном суде.
Ранее телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией, рассказал о раскрытии изнасилования и убийства двух 13-летних девочек в середине 1994 года. Тогда их тела со следами удушения и колото-резаными ранами нашли в водоёме недалеко от Чусовского тракта. По данным ресурса, подозреваемых в преступлении задержали лишь вчера, 23 октября 2024 года. Обоим сейчас по 38 лет.
Одним из них оказался отправленный сегодня под стражу Кузнецов. Сообщается, что почти половину своей жизни он пробыл в местах лишения свободы. Вторым ресурс называет некого Шевнина (о его задержании в МВД или СК официально не сообщали), который, как утверждается, сейчас состоятельный человек и успешный бизнесмен с недвижимостью и дорогими машинами.
«Страшно, впрочем, не это. Оба персонажа в середине 90-х от обвинений в убийстве были "отмазаны" несмотря на найденные улики – окровавленную одежду, кровь в машине Шевнина и следы биологических жидкостей на трупах»,
– рассказали в телеграм-канале.
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