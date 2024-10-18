В Екатеринбурге отправили в СИЗО подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек 30 лет назад

«Постановлением суда Василию Кузнецову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть по 22 декабря 2024 года включительно»,

– рассказали в телеграм-канале.

«Страшно, впрочем, не это. Оба персонажа в середине 90-х от обвинений в убийстве были "отмазаны" несмотря на найденные улики – окровавленную одежду, кровь в машине Шевнина и следы биологических жидкостей на трупах»,