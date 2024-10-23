Мэр прокатился в автобусах после критики Матвиенко общественного транспорта Екатеринбурга

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Мэр прокатился в городских автобусах после критики Матвиенко общественного транспорта Екатеринбурга.Правда, сделал это мэр Братска в своём городе.«Обращений от жителей много по работе общественного транспорта в Правобережном районе. Проверяю работу наших транспортников и общаюсь с людьми. Проезд оплатил картой, удобно. Всем хорошего дня!» — написал мэр Братска Александр Дубровин.Скорее всего, Дубровин также следит за выступлениями Валентины Матвиенко — накануне он выкладывал видео трансляции с 577-го пленарного заседания Совфеда в своём телеграм-канале.К слову, в Братске, в отличие от Екатеринбурга, мэра выбирают на прямых всенародных выборах. Александр Дубровин выиграл выборы в сентябре этого года, сумев одержать победу над действующим мэром Братска, выдвигавшимся на свой пятый срок — бывший начальник братского ФСБ Сергей Серебренников руководил этим сибирским городом с 2005 года, но по итогам выборов 8 сентября 2024 года набрал лишь 21,8% голосов (у Дубровина было 68,55%).