Уральским таможенникам доверили декларацию делящихся и радиоактивных материалов





– рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов. «Поскольку товар специфический и требует особых знаний от инспектора, мы подготовили наших сотрудников – все они прошли повышение квалификации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С 25 октября по решению министерства финансов РФ только два таможенных поста в России имеют право декларировать делящиеся и радиоактивные материалы. Один из них Московский, а второй Уральский, а именно Уральская электронная таможня.Причём, как отмечают в пресс-службе Уральского таможенного управления, радиоактивные металлы для них не новый товар. С начала года они оформили 114 деклараций на импорт и экспорт обогащенного урана, лютеция-177, кобальта-60, рубидия-87 и других материалов.Он также отметил, что Уральская электронная таможня активно сотрудничает с Росатомом, и недавно представители уральской таможни вернулись из Новосибирска, где вместе с атомщиками одного из ведущих в мире предприятий по производству ядерного топлива для атомных станций и исследовательских реакторов обсудили особенности декларирования такой продукции.