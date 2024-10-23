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Синоптики обещают дождь и мокрый снег в выходные в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
С погодой в Свердловской области всё стабильно. Синоптики снова обещают в регионе дожди и мокрый снег. Разве что в уральской столице в субботу без существенных осадков, но в воскресенье они уже будут.
В субботу, 26 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -3...+2°C, днём +2...+7°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 0...+2°C, днём +4...+6°C. Ветер слабый.
В воскресенье 27 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью -3...+2°C, днём +1...+6°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. Ночью около 0°C, днём +3...+5°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 26 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -3...+2°C, днём +2...+7°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 0...+2°C, днём +4...+6°C. Ветер слабый.
В воскресенье 27 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью -3...+2°C, днём +1...+6°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. Ночью около 0°C, днём +3...+5°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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