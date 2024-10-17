В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о покушении на убийство из-за парковочного места

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор 19-летнему иностранцу по делу о покушении на убийство из-за парковочного места в декабре 2023 года и нападении на прохожего, которое произошло уже в январе 2024 года.Первый инцидент приключился во дворе одного из домов по улице Рощинской, где иностранец случайно занял чьё-то парковочное место на своём Mercedes-Benz и на просьбу убрать свою машину отреагировал очень резко. Это привело к конфликту, в ходе которого вспыльчивый молодой человек достал пистолет и, пригрозив убийством, выстрелил в сторону оппонента, но, к счастью, промахнулся.В следующем месяце иностранец снова отличился. Видимо решая больше так не испытывать судьбу, он припарковаться сразу на газоне, чем привлёк внимание прохожего, который гулял с собакой. Тот стал снимать на камеру машину, что разозлило молодого человека, и он бросился на мужчину с кулаками, а когда он упал, стал запинывать. При себе у него был нож, который вспыльчивый иностранец также не постеснялся продемонстрировать потерпевшему.Суд признал его виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и назначил ему 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строго режима. Также суд взыскал в пользу обоих потерпевших компенсацию морального вреда в размере 250 тысячи рублей каждому, сообщили в прокуратуре. Приговор ещё не вступил в законную силу.