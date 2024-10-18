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В Свердловской области в результате ДТП загорелись автомобили. Один человек погиб
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Североуральском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, которое привело к возгоранию транспортных средств и гибели одного человека. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, авария случилась вчера вечером на 104-м километре автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель».
По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот», следуя в сторону Ивделя, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой RAV4». В результате удара оба автомобиля загорелись.
Водитель «УАЗа» погиб на месте происшествия до прибытия медиков. Водитель и двое пассажиров «Тойоты», включая ребёнка, были доставлены в больницу для обследования.
По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот», следуя в сторону Ивделя, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой RAV4». В результате удара оба автомобиля загорелись.
Водитель «УАЗа» погиб на месте происшествия до прибытия медиков. Водитель и двое пассажиров «Тойоты», включая ребёнка, были доставлены в больницу для обследования.
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