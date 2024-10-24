В Коркино задержан подозреваемый в покушении на двух человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Коркино Челябинской области задержан подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин, сообщает региональный СК.Ранее прокуратура поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы, которая работала водителем такси.