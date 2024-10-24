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В Коркино задержан подозреваемый в покушении на двух человек
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Коркино Челябинской области задержан подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин, сообщает региональный СК.
Ранее прокуратура поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы, которая работала водителем такси.
Ранее прокуратура поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы, которая работала водителем такси.
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