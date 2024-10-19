Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Перми минувшей ночью горел офис «Единой России».Местные издания пишут, что на месте видели двух женщин около 30 и 45 лет, они кинули в здание коктейли Молотова и снимали происходящее на видео. На одной из них, по словам очевидцев, загорелась одежда.По информации МЧС, пожар на улице Плеханова на площади 40 кв. м ликвидировали за 20 минут.В партии рассказали журналистам, что на месте были обнаружены минимум пять бутылок с зажигательной смесью и газовая горелка.По данным СМИ, офис «выгорел полностью», по другой информации — выгорело одно помещение, а часть других пострадали от сажи и копоти.Добавим, накануне состоялось заседание президиума регионального политсовета, где решались кадровые вопросы.