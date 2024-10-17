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Экс-замглавы Минпросвещения заменили пять лет колонии на условный срок
Фото: Вечерние ведомости
Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой заменили пять лет колонии общего режима на условный срок.
Решение вынес Мосгорсуд, где были рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов.
«Судебная коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда в отношении Раковой М.Н. изменить, применить наказание, назначенное Раковой <...> в виде 5 лет лишения свободы за совершение 4 преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ <...> и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 5 лет», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Напомним, дело касается крупной аферы с использованием служебного положения и фиктивных трудовых договоров.
Фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, общий ущерб составил 50 миллионов рублей.
Решение вынес Мосгорсуд, где были рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов.
«Судебная коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда в отношении Раковой М.Н. изменить, применить наказание, назначенное Раковой <...> в виде 5 лет лишения свободы за совершение 4 преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ <...> и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 5 лет», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Напомним, дело касается крупной аферы с использованием служебного положения и фиктивных трудовых договоров.
Фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, общий ущерб составил 50 миллионов рублей.
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