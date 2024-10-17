Экс-замглавы Минпросвещения заменили пять лет колонии на условный срок

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой заменили пять лет колонии общего режима на условный срок.Решение вынес Мосгорсуд, где были рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов.«Судебная коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда в отношении Раковой М.Н. изменить, применить наказание, назначенное Раковой <...> в виде 5 лет лишения свободы за совершение 4 преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ <...> и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 5 лет», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.Напомним, дело касается крупной аферы с использованием служебного положения и фиктивных трудовых договоров.Фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, общий ущерб составил 50 миллионов рублей.