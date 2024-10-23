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Матвиенко призвала свердловские власти сохранять и развивать парки, а не сокращать их территории
Фото: кадр видеотрансляции 577-го заседания Совета Федерации / vk.com/sovfedinfo
В ходе дней Свердловской области в Совфеде спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поделилась результатами мониторинга соцсетей, в которых жители Екатеринбурга и Свердловской области жалуются на различные проблемы.
Отдельно Матвиенко выделила ситуацию с сокращением зелёных зон в Екатеринбурге.
Напомним, буквально вчера депутат гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Дмитрий Сергин назвал «потребительским экстремизмом» общественную кампанию жителей Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга, выступающих против застройки части парка 50-летия ВЛКСМ. В этом парке власти намерены застроить два гектара, которые несколькими годами ранее не стали включать в границы особо охраняемой природной территории. Альтернативную площадку для строительства административных зданий УОР №1 власти искать пока отказываются, предпочитая отдавать все соседние площадки застройщикам. Впрочем, недавно была и обратная ситуация — власти Екатеринбурга выступили против сокращения территории сада имени Энгельса (публичное заявление по этому поводу делал вице-мэр, курирующий строительство, Рустам Галямов), которую хотели осуществить с целью расширения хоккейного спортивного комплекса «Спартаковец».
Отдельно Матвиенко выделила ситуацию с сокращением зелёных зон в Екатеринбурге.
«Коллеги, это чувствительная тема. Общественные пространства, парковые территории – надо аккуратнее здесь действовать, наоборот, их развивать»,
— сказала спикер Совфеда.
Напомним, буквально вчера депутат гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Дмитрий Сергин назвал «потребительским экстремизмом» общественную кампанию жителей Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга, выступающих против застройки части парка 50-летия ВЛКСМ. В этом парке власти намерены застроить два гектара, которые несколькими годами ранее не стали включать в границы особо охраняемой природной территории. Альтернативную площадку для строительства административных зданий УОР №1 власти искать пока отказываются, предпочитая отдавать все соседние площадки застройщикам. Впрочем, недавно была и обратная ситуация — власти Екатеринбурга выступили против сокращения территории сада имени Энгельса (публичное заявление по этому поводу делал вице-мэр, курирующий строительство, Рустам Галямов), которую хотели осуществить с целью расширения хоккейного спортивного комплекса «Спартаковец».
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