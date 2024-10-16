За здоровье уфимской кошки борются в Екатеринбурге

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В екатеринбургской ветеринарной клинике доктора Тебенькова сделали очередную сложную операцию. В Уфе, откуда привезли сильно травмированную кошку, животное предлагали только усыпить.Жительница Уфы в отчаянии пыталась помочь кошке Кнопочке, у которой после травмирования фактически отсутствовал кожный покров на задних лапках. Но местные врачи только разводили руками и после тщетных попыток помочь пострадавшему животному предлагали только эвтаназию.К счастью, девушка, озаботившаяся судьбой Кнопочки, была наслышана о екатеринбургском зооприюте «Клякса», где до последнего бьются над жизнью животных даже в самых безнадёжных случаях. Созвонившись с «Кляксой», уфимочка посреди ночи заказала поездку на такси между городами и привезла кошку в Екатеринбург. А уж из зооприюта Кнопочку проверенной дорожкой привезли в клинику доктора Тебенькова.При всей сложности случая, эвтаназию предлагать у Тебенькова не стали, а начали готовить пострадавшее животное к серии операций. Несколько уже сделали. И сейчас тело Кнопочки похоже на какой-то эксперимент доктора Франкенштейна — так испещрено оно длинными швами. Но, если всё получится, швы со временем станут менее заметны, порастут шёрсткой, и кошка сможет жить беззаботно дальше.Но для того, чтобы это случилось, требуется ещё много работы. И финансовых затрат — на оплату операций и послеоперационного периода. Особая тревога остаётся за одну из задних лапок Кнопочки. Хоть она теперь и прикрыта после пластики лоскутами кожи, риск необходимости в ампутации ещё остаётся.Финансово помочь в лечении кошки Кнопочки можно по ниже указанным реквизитам: