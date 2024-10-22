В СКР рассказали подробности покушения на губернатора Чибиса

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В СКР рассказали детали покушения на губернатора Мурманской области.Напомним, Александр Быданов в четверг был признан виновным в покушении на убийство Андрея Чибиса (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).По данным следствия, нападение произошло 4 апреля в Апатитах после встречи губернатора с жителями города, которая проходила во дворце культуры.«В тот момент, когда Андрей Чибис вышел из здания и направлялся к служебной автомашине, местный житель Александр Быданов напал на него и нанес удар в живот потерпевшему хозяйственным ножом», — сообщили в СКР.Нападавший попытался скрыться, но был задержан сотрудником Росгвардии.Позже психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость нападавшего. «Установлено, что Быданов решил совершить убийство губернатора в связи с тем, что был не согласен с принятыми им решениями»,— добавили в СКР.Ранее суд назначил Быданову наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.