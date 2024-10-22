Возрастное ограничение 18+
В СКР рассказали подробности покушения на губернатора Чибиса
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В СКР рассказали детали покушения на губернатора Мурманской области.
Напомним, Александр Быданов в четверг был признан виновным в покушении на убийство Андрея Чибиса (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, нападение произошло 4 апреля в Апатитах после встречи губернатора с жителями города, которая проходила во дворце культуры.
«В тот момент, когда Андрей Чибис вышел из здания и направлялся к служебной автомашине, местный житель Александр Быданов напал на него и нанес удар в живот потерпевшему хозяйственным ножом», — сообщили в СКР.
Нападавший попытался скрыться, но был задержан сотрудником Росгвардии.
Позже психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость нападавшего. «Установлено, что Быданов решил совершить убийство губернатора в связи с тем, что был не согласен с принятыми им решениями»,— добавили в СКР.
Ранее суд назначил Быданову наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.
Напомним, Александр Быданов в четверг был признан виновным в покушении на убийство Андрея Чибиса (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, нападение произошло 4 апреля в Апатитах после встречи губернатора с жителями города, которая проходила во дворце культуры.
«В тот момент, когда Андрей Чибис вышел из здания и направлялся к служебной автомашине, местный житель Александр Быданов напал на него и нанес удар в живот потерпевшему хозяйственным ножом», — сообщили в СКР.
Нападавший попытался скрыться, но был задержан сотрудником Росгвардии.
Позже психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость нападавшего. «Установлено, что Быданов решил совершить убийство губернатора в связи с тем, что был не согласен с принятыми им решениями»,— добавили в СКР.
Ранее суд назначил Быданову наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Обвиняемому в убийстве школьницы из Каменска-Уральского велосипедисту вынесли приговор
22 октября 2024
22 октября 2024
В Екатеринбурге утвердили обвинение по делу подростка, зарезавшего свою девушку и её мать
18 октября 2024
18 октября 2024