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Два вьетнамца судятся в Екатеринбурге
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Один из районных судов Екатеринбурга стал местом юридических разборок между двумя гражданами Вьетнама. Это родственники — дядя и племянник, а соответчиками выступают местные муниципальные предприятия.
«Вьетнамское» дело, которое начали рассматривать сегодня, 25 октября, в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга, касается смерти третьего гражданина Вьетнама и его праха, который находится в колумбарии одного из местных кладбищ. Иностранец скоропостижно скончался, находясь в Екатеринбурге. Сын усопшего решил кремировать тело отца, а прах разместить в колумбарии.
С этим решением не согласился брат покойного. Он хочет захоронить прах брата на родине с соблюдением вьетнамских традиций и потребовал выдать ему урну. Однако, ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» и МКУ «Служба городских кладбищ», куда он обращался с этим требованием, вьетнамцу отказали. Это и стало поводом обратиться в суд, а две упомянутые организации сделать соответчиками вместе с племянником.
Первое заседание по не самому ординарному делу состоялось в Екатеринбурге сегодня, — сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
«Вьетнамское» дело, которое начали рассматривать сегодня, 25 октября, в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга, касается смерти третьего гражданина Вьетнама и его праха, который находится в колумбарии одного из местных кладбищ. Иностранец скоропостижно скончался, находясь в Екатеринбурге. Сын усопшего решил кремировать тело отца, а прах разместить в колумбарии.
С этим решением не согласился брат покойного. Он хочет захоронить прах брата на родине с соблюдением вьетнамских традиций и потребовал выдать ему урну. Однако, ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» и МКУ «Служба городских кладбищ», куда он обращался с этим требованием, вьетнамцу отказали. Это и стало поводом обратиться в суд, а две упомянутые организации сделать соответчиками вместе с племянником.
Первое заседание по не самому ординарному делу состоялось в Екатеринбурге сегодня, — сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
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