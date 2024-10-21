СМИ: в Петербурге мужчина с ножом ворвался в гипермаркет, есть пострадавшие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Петербурге мужчина с ножом ворвался в гипермаркет.Об этом в телеграм-канале сообщает Фонтанка. По данным канала, ранены по меньшей мере четыре человека.Mash сообщает о трёх раненых. На месте работают экстренные службы. Гипермаркет закрыт.Официальных комментариев пока нет. Также нет информации о том, задержан ли нападавший.. Позже в Росгвардии подтвердили нападение. «В Санкт-Петербурге прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом», — сообщает телеграм-канал «Росгвардия. Северо-Западный округ».