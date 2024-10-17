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Два года колонии получил екатеринбуржец за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который пообещал своему знакомому обменять 2,5 миллиона рублей на другую валюту по выгодному курсу, а на самом деле присвоил все деньги себе.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, это случилось в 2022 году. Узнав, что знакомому нужны деньги в другой валюте, он заявил ему, что якобы имеет возможность обменять деньги по выгодному курсу. Знакомый согласился и перевёл ему деньги, а тот в свою очередь просто забрал их себе.
Кировский районный суд, рассматривавший дело предприимчивого мужчины, признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 2 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, это случилось в 2022 году. Узнав, что знакомому нужны деньги в другой валюте, он заявил ему, что якобы имеет возможность обменять деньги по выгодному курсу. Знакомый согласился и перевёл ему деньги, а тот в свою очередь просто забрал их себе.
Кировский районный суд, рассматривавший дело предприимчивого мужчины, признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 2 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.
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