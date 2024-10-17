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Свердловская область получит почти миллиард рублей на догазификацию населённых пунктов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На продолжение догазификации в Свердловской области направлен почти миллиард рублей. Как сообщает министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, средства поступили от ООО «Газпром газификация» в третьем квартале 2024 года.
Выделенные средства планируют потратить на расширение газораспределительной сети в 57 муниципальных образованиях Свердловской области. Работы будут вестись как в административных центрах, так и в сельских населённых пунктах.
Выделенные средства планируют потратить на расширение газораспределительной сети в 57 муниципальных образованиях Свердловской области. Работы будут вестись как в административных центрах, так и в сельских населённых пунктах.
Важно отметить, что очередность выполнения строительно-монтажных работ в населённых пунктах будет определяться по количеству поданных заявок и проценту подключения жилых домов к уже построенным газопроводам,
— заключает министр
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