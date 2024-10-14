Жители поселка в Новосибирской области встали на защиту семьи мигрантов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В поселке Светлый Новосибирской области произошел конфликт между детьми, который перерос в конфликт между двумя семьями — семьёй мигрантов и многодетной семьёй местных жителей.Более 30 человек обратились к депутату сельсовета с просьбой придать ситуацию огласке и помочь разобраться в конфликте.Видео на этой неделе опубликовал телеграм-канал Mash Siberia. На нем депутат Наталья Шишкина и группа жителей говорят, что собрались в поддержку пострадавшего ребенка мигранта. «В поселке творится откровенный беспредел. Неблагополучная семья держит в страхе весь поселок», — говорит на видео депутат Наталья Шишкина.Как утверждается, мальчика из семьи мигрантов в школе избил старшеклассник (один из четверых детей «неблагополучной семьи», о которой говорит депутат), при этом он использовал оскорбления по поводу национальности.Сначала в ситуации попытались разобраться родители избитого мальчика. По словам его мамы, обидчика подвезли до школы, где он извинился перед ее сыном. Старшеклассник сел в машину добровольно, утверждают родственники пострадавшего ребенка. Между тем вскоре выяснилось, что мать предполагаемого обидчика заявила о похищении ее сына, а также обратилась в «Русскую общину» за помощью.После этого, по информации в местных изданиях, в семью мигрантов пришли с проверкой, вызвали на допрос, а позже отца избитого мальчика задержали «как подозреваемого в похищении».Жители поселка обратились к местным властям с просьбой помочь добиться справедливости и разобраться в конфликте. Как сообщается, в защиту семьи пострадавшего ребенка высказались уже более 30 человек.