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Глава СК потребовал доложить ему об инциденте в школе Волчанска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета заинтересовался школой Волчанска, где учительница во время воспитательного процесса толкала и оскорбляла ученика.
Теперь глава СК просит доложить ему о результатах проверки, которую уже начали свердловские следователи, и сообщить ему об установленных обстоятельства. Напомним, что школу также проверяет прокуратура.
«Отмечается, что это не первый случай, однако обращения родителей к руководству школы остались без внимания»,
– говорится в сообщении Следкома.
Теперь глава СК просит доложить ему о результатах проверки, которую уже начали свердловские следователи, и сообщить ему об установленных обстоятельства. Напомним, что школу также проверяет прокуратура.
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