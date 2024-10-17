Эксперты обсудили тренды рекламного рынка и влияние технологий на индустрию

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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На этой неделе состоялась конференция о трендах в рекламной индустрии.Эксперты обсудили роль e-com игроков на новом медиаландшафте, их кратный рост и влияние технологий на рынок цифровой рекламы, рассказали в Авито Рекламе.По словам экспертов, в настоящее время рекламные инструменты классифайдов и маркетплейсов показывают значительный рост.«По данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, в 2023 году бизнес увеличил бюджеты на продвижение на этих площадках на 227% до 163,5 млрд рублей», — отмечают в компании.Так, на Авито инвестиции брендов в кампании на классифайде выросли в 2,5 раза (за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).Больше всего компании вкладывают в медийную рекламу в категории «недвижимость» (+724% год к году), на втором месте — «одежда и обувь» (+470%), на третьем — «грузовой транспорт» (+424%).«Сегодня мы наблюдаем в отрасли “идеальный шторм” высокой инфляции в медиа. Отчасти это связано с высокой активностью брендов в диджитале: топ-50 рекламодателей выкупают более 60% инвентаря в классических каналах. При этом актуальные сложности — такие как недостаток мест для показа рекламы, возникающий из-за этого фрод, снижение точности таргетингов из-за VPN — никуда не ушли. И в данной ситуации классифайды, к которым относится Авито, и маркетплейсы решают эти проблемы, обеспечивая индустрию “чистым диджиталом”. Для медиарынка это как глоток свежего воздуха», — отмечает Александр Сироватский, вице-президент по стратегии Media Instinct Group.Добавим, что на конференции Авито анонсировала запуск рекламной платформы в 2025 году. Как отмечают в компании, платформа объединит технологии классифайда и знания об интересах аудитории, а бизнес сможет воспользоваться инструментами для самостоятельного запуска и управления медийными кампаниями.