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На экс-директора ОТВ возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат

11.38 Пятница, 25 октября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На бывшего директора ОТВ, нынешнего руководителя и владельца ООО «Медиахит» Антона Стуликова возбудили уголовное дело. Поводом стали невыплаченные зарплаты.

Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских, публикующий ответ прокуратуры на свой запрос. В ответе ведомства говорится, что Октябрьский районный суд частично удовлетворил требования и постановил выплатить задолженность и компенсировать моральный вред. Сколько именно Стуликов теперь должен своим работникам – неизвестно, так как суммы выплат скрыты депутатом.

Из ответа прокуратуры стало известно, что на Антона Стуликова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата зарплат свыше двух месяцев).

Также его ждали в налоговой по вопросам его отчетности за 2024 год, куда он не явился, в связи с чем его теперь уведомили о необходимости явиться в налоговую инспекцию 30 октября для составления протокола по статье 19.4.1 КоАП РФ (за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких).


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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