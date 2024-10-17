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На экс-директора ОТВ возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На бывшего директора ОТВ, нынешнего руководителя и владельца ООО «Медиахит» Антона Стуликова возбудили уголовное дело. Поводом стали невыплаченные зарплаты.
Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских, публикующий ответ прокуратуры на свой запрос. В ответе ведомства говорится, что Октябрьский районный суд частично удовлетворил требования и постановил выплатить задолженность и компенсировать моральный вред. Сколько именно Стуликов теперь должен своим работникам – неизвестно, так как суммы выплат скрыты депутатом.
Из ответа прокуратуры стало известно, что на Антона Стуликова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата зарплат свыше двух месяцев).
Также его ждали в налоговой по вопросам его отчетности за 2024 год, куда он не явился, в связи с чем его теперь уведомили о необходимости явиться в налоговую инспекцию 30 октября для составления протокола по статье 19.4.1 КоАП РФ (за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких).
Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских, публикующий ответ прокуратуры на свой запрос. В ответе ведомства говорится, что Октябрьский районный суд частично удовлетворил требования и постановил выплатить задолженность и компенсировать моральный вред. Сколько именно Стуликов теперь должен своим работникам – неизвестно, так как суммы выплат скрыты депутатом.
Из ответа прокуратуры стало известно, что на Антона Стуликова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата зарплат свыше двух месяцев).
Также его ждали в налоговой по вопросам его отчетности за 2024 год, куда он не явился, в связи с чем его теперь уведомили о необходимости явиться в налоговую инспекцию 30 октября для составления протокола по статье 19.4.1 КоАП РФ (за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких).
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