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Свердлохранкультура отказалась вносить дом Топоркова в реестр ОКН
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердлохранкультура приняла решение об отказе во включении в реестр ОКН дома Топоркова. Таким образом, ведомство Евгения Рябинина не прислушалось к возражениям к экспертизе, выполненной экспертом из Смоленска Ольгой Знаминой (госэксперт также посчитала дом псаломщика Топоркова не заслуживающим включения в реестр объектов культурного наследия).
Возражения в Свердлохранкультуру в рамках общественного обсуждения экспертизы, напомним, направлял в числе прочих госэксперт из Санкт-Петербурга Михаил Мильчик. А вот десятки анонимных пользователей в рамках того же обсуждения, наоборот, призывали побыстрее снести здание XIX века, отреставрированное в 2019 году волонтёрами «Том Сойер Феста».
Теперь здание пропадёт из реестра выявленных ОКН, что облегчает его снос.
Возражения в Свердлохранкультуру в рамках общественного обсуждения экспертизы, напомним, направлял в числе прочих госэксперт из Санкт-Петербурга Михаил Мильчик. А вот десятки анонимных пользователей в рамках того же обсуждения, наоборот, призывали побыстрее снести здание XIX века, отреставрированное в 2019 году волонтёрами «Том Сойер Феста».
Теперь здание пропадёт из реестра выявленных ОКН, что облегчает его снос.
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