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В МВД подтвердили задержание заместителя министра энергетики РФ
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В МВД подтвердили задержание заместителя министра энергетики РФ.
Накануне в СМИ писали о задержании замминистра энергетики Сергея Мочальникова, которого подозревают в махинациях в угольной отрасли.
По данным МВД, задержаны также бывший замминистра энергетики и два заместителя директора бюджетного учреждения (какого именно — не уточняется).
Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, действующий замминистра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Уголовное дело было возбуждено в июне. Дело касается контрактов на подрядные работы по ликвидации «убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов». Фактически работы были проведены не в полном объеме, между тем акты приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. Контракты были заключены с 2014 по 2023 год.
«В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Ирина Волк.
По местам проживания и работы задержанных проведены обыски.
Накануне в СМИ писали о задержании замминистра энергетики Сергея Мочальникова, которого подозревают в махинациях в угольной отрасли.
По данным МВД, задержаны также бывший замминистра энергетики и два заместителя директора бюджетного учреждения (какого именно — не уточняется).
Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, действующий замминистра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Уголовное дело было возбуждено в июне. Дело касается контрактов на подрядные работы по ликвидации «убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов». Фактически работы были проведены не в полном объеме, между тем акты приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. Контракты были заключены с 2014 по 2023 год.
«В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Ирина Волк.
По местам проживания и работы задержанных проведены обыски.
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