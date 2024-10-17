Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В МВД подтвердили задержание заместителя министра энергетики РФ.Накануне в СМИ писали о задержании замминистра энергетики Сергея Мочальникова, которого подозревают в махинациях в угольной отрасли.По данным МВД, задержаны также бывший замминистра энергетики и два заместителя директора бюджетного учреждения (какого именно — не уточняется).Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, действующий замминистра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила представитель МВД Ирина Волк.Уголовное дело было возбуждено в июне. Дело касается контрактов на подрядные работы по ликвидации «убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов». Фактически работы были проведены не в полном объеме, между тем акты приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. Контракты были заключены с 2014 по 2023 год.«В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Ирина Волк.По местам проживания и работы задержанных проведены обыски.