В Свердловской области могут ввести налоговые льготы для гериатрических и спортивных центров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В правительстве Свердловской области выступили с предложением ввести налоговые льготы для гериатрических центров и продлить их спортивных центров.Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, областные власти обсуждают возможность освобождения центров социального обслуживания пожилых людей, которые работают с 2024 года, от налога на имущество на ближайшие три года. Также они хотят продлить эту налоговую льготу для спортивных объектов, рассчитанных минимум на пять тысяч человек.Кроме этого, власти хотят на два года пролонгировать льготные условия налогообложения для собственников административно-деловой инфраструктуры, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и тех, кто применяет специальные налоговые режимы.Это предложение рассматривается правительством в рамках поправок в закон о налоге на имущество организаций.