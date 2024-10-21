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Состоялась премьера нового фильма прославленного уральского режиссёра

20.36 Пятница, 25 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Известный кинорежиссёр Алексей Федорченко выпустил новый фильм «#подногами». Как и заявлялось ранее, премьера его состоялась в Санкт-Петербурге, в рамках фестиваля «Послание к человеку».

Алексей Федорченко, сооснователь екатеринбургской кинокомпании «29 февраля» и президент фестиваля «Кинопроба», творит одинаково талантливо и в игровом кино («Овсянки», «Ангелы революции»), и в кино документальном («Монета страны Малави», «Кино эпохи перемен»), постоянно чередуя два этих вида кинематографии. Новинка «#подногами» — документалка, причём короткометражная. Она идёт 39 минут, но при этом содержит несколько новелл, связанных концепцией, сформулированной в аннотации к фильму: «Если внимательно смотреть себе под ноги, можно найти удивительные вещи и истории». Четыре сюжета, найденные «под ногами» снимались в разных городах: в Москве, Грозном, Перми и в польском Вроцлаве.

О том, что премьера фильма «#подногами» запланирована на октябрь и будет устроена в Санкт-Петербурге Алексей Федорченко говорил ещё несколько назад. Когда фильм впервые покажут в Екатеринбурге пока неизвестно.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:06 Синоптики обещают дождь и мокрый снег в выходные в Свердловской области
16:40 В Свердловской области могут ввести налоговые льготы для гериатрических и спортивных центров
15:58 С начала года в Свердловской области обнаружили 70 фальшивых банкнот
15:17 В свердловских МВД и СК подтвердили информацию о задержании подозреваемых в преступлении тридцатилетней давности
14:28 В Екатеринбурге составили протоколы на шестерых студентов колледжа за групповое фото со свастикой
14:04 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о покушении на убийство из-за парковочного места
13:02 В Екатеринбурге отправили в СИЗО подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек 30 лет назад
12:34 Глава СК потребовал доложить ему об инциденте в школе Волчанска
12:07 Уральским таможенникам доверили декларацию делящихся и радиоактивных материалов
11:38 На экс-директора ОТВ возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
11:04 В Екатеринбурге забронировали землю под планируемые станции метро
10:50 Два года колонии получил екатеринбуржец за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
10:10 В Нижней Туре под колёса Hyundai Solaris угодил школьник
10:08 Прокуратура и СК проверят школу в Волчанске, где учительница грубо «поговорила» с учеником
21:05 Парк «Оленьи ручьи» претендует на звание «Достояние Среднего Урала»
20:43 В Екатеринбурге провели проверку снегоуборочной техники
20:17 Затянувшего сроки ремонта дорог в Екатеринбурге подрядчика мэрия хочет внести в реестр недобросовестных
20:05 Почти две сотни покрышек убрали волонтёры с эльмашевских улиц
19:47 Центр адаптации мигрантов предложили создать в Екатеринбурге
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