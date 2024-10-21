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Состоялась премьера нового фильма прославленного уральского режиссёра
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Известный кинорежиссёр Алексей Федорченко выпустил новый фильм «#подногами». Как и заявлялось ранее, премьера его состоялась в Санкт-Петербурге, в рамках фестиваля «Послание к человеку».
Алексей Федорченко, сооснователь екатеринбургской кинокомпании «29 февраля» и президент фестиваля «Кинопроба», творит одинаково талантливо и в игровом кино («Овсянки», «Ангелы революции»), и в кино документальном («Монета страны Малави», «Кино эпохи перемен»), постоянно чередуя два этих вида кинематографии. Новинка «#подногами» — документалка, причём короткометражная. Она идёт 39 минут, но при этом содержит несколько новелл, связанных концепцией, сформулированной в аннотации к фильму: «Если внимательно смотреть себе под ноги, можно найти удивительные вещи и истории». Четыре сюжета, найденные «под ногами» снимались в разных городах: в Москве, Грозном, Перми и в польском Вроцлаве.
О том, что премьера фильма «#подногами» запланирована на октябрь и будет устроена в Санкт-Петербурге Алексей Федорченко говорил ещё несколько назад. Когда фильм впервые покажут в Екатеринбурге пока неизвестно.
Алексей Федорченко, сооснователь екатеринбургской кинокомпании «29 февраля» и президент фестиваля «Кинопроба», творит одинаково талантливо и в игровом кино («Овсянки», «Ангелы революции»), и в кино документальном («Монета страны Малави», «Кино эпохи перемен»), постоянно чередуя два этих вида кинематографии. Новинка «#подногами» — документалка, причём короткометражная. Она идёт 39 минут, но при этом содержит несколько новелл, связанных концепцией, сформулированной в аннотации к фильму: «Если внимательно смотреть себе под ноги, можно найти удивительные вещи и истории». Четыре сюжета, найденные «под ногами» снимались в разных городах: в Москве, Грозном, Перми и в польском Вроцлаве.
О том, что премьера фильма «#подногами» запланирована на октябрь и будет устроена в Санкт-Петербурге Алексей Федорченко говорил ещё несколько назад. Когда фильм впервые покажут в Екатеринбурге пока неизвестно.
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