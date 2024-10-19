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В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» приглашает семьи получить важные навыки в интересном формате

12.32 Суббота, 26 октября 2024
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Екатеринбурге Школа «ЛизаАлерт» приглашает на «Семейный праздник», где дети и их родители смогут узнать важные навыки безопасности.

Для детей от 5 до 10 лет подготовлена программа с участием Рыжего лисёнка и его команды, которые проведут квест. Во время мероприятия дети узнают, как действовать в случае, если потерялись на улице или в общественном транспорте, кому можно доверить просьбу о помощи в магазине или торговом центре, как правильно общаться с незнакомыми людьми и что важно взять с собой в поход в лес.

Родителям расскажут об истории отряда и о том, как уже 14 лет «ЛизаАлерт» помогает пропавшим людям вернуться домой.

Встреча пройдет 27 октября в 12.00 по адресу: Сибирский тракт, 24б. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:43 В Свердловской области в результате ДТП загорелись автомобили. Один человек погиб
11:29 Свердловская область получит почти миллиард рублей на догазификацию населённых пунктов
11:07 Ройзман* прокомментировал ситуацию в Коркино, где после убийства таксистки вспыхнули волнения
10:46 Свердлохранкультура отказалась вносить дом Топоркова в реестр ОКН
21:05 Два вьетнамца судятся в Екатеринбурге
20:36 Состоялась премьера нового фильма прославленного уральского режиссёра
20:04 В дома Вторчермета несколько дней холодную воду подают с пониженным давлением
19:17 Главного инженера путевой станции Нижнего Тагила догнал штраф за ртутьсодержащие лампы
18:53 За здоровье уфимской кошки борются в Екатеринбурге
18:31 Очередной «миграционный» рейд полиции выявил 13 нарушений в Екатеринбурге
17:33 Сфотографировавшимся со свастикой студентам екатеринбургского колледжа грозит отчисление
17:06 Синоптики обещают дождь и мокрый снег в выходные в Свердловской области
16:40 В Свердловской области могут ввести налоговые льготы для гериатрических и спортивных центров
15:58 С начала года в Свердловской области обнаружили 70 фальшивых банкнот
15:17 В свердловских МВД и СК подтвердили информацию о задержании подозреваемых в преступлении тридцатилетней давности
14:28 В Екатеринбурге составили протоколы на шестерых студентов колледжа за групповое фото со свастикой
14:04 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о покушении на убийство из-за парковочного места
13:02 В Екатеринбурге отправили в СИЗО подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек 30 лет назад
12:34 Глава СК потребовал доложить ему об инциденте в школе Волчанска
12:07 Уральским таможенникам доверили декларацию делящихся и радиоактивных материалов
11:38 На экс-директора ОТВ возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
11:04 В Екатеринбурге забронировали землю под планируемые станции метро
10:50 Два года колонии получил екатеринбуржец за обман знакомого на 2,5 миллиона рублей
10:10 В Нижней Туре под колёса Hyundai Solaris угодил школьник
10:08 Прокуратура и СК проверят школу в Волчанске, где учительница грубо «поговорила» с учеником
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