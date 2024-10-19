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В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» приглашает семьи получить важные навыки в интересном формате
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Екатеринбурге Школа «ЛизаАлерт» приглашает на «Семейный праздник», где дети и их родители смогут узнать важные навыки безопасности.
Для детей от 5 до 10 лет подготовлена программа с участием Рыжего лисёнка и его команды, которые проведут квест. Во время мероприятия дети узнают, как действовать в случае, если потерялись на улице или в общественном транспорте, кому можно доверить просьбу о помощи в магазине или торговом центре, как правильно общаться с незнакомыми людьми и что важно взять с собой в поход в лес.
Родителям расскажут об истории отряда и о том, как уже 14 лет «ЛизаАлерт» помогает пропавшим людям вернуться домой.
Встреча пройдет 27 октября в 12.00 по адресу: Сибирский тракт, 24б. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
Для детей от 5 до 10 лет подготовлена программа с участием Рыжего лисёнка и его команды, которые проведут квест. Во время мероприятия дети узнают, как действовать в случае, если потерялись на улице или в общественном транспорте, кому можно доверить просьбу о помощи в магазине или торговом центре, как правильно общаться с незнакомыми людьми и что важно взять с собой в поход в лес.
Родителям расскажут об истории отряда и о том, как уже 14 лет «ЛизаАлерт» помогает пропавшим людям вернуться домой.
Встреча пройдет 27 октября в 12.00 по адресу: Сибирский тракт, 24б. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
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