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Захарова заявила о беспрецедентной кибератаке на сайт МИД РФ
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентной кибератаке на сайт ведомства.
«Регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом», — пишет Захарова в телеграм-канале.
По ее словам, «массированная кибератака из-за рубежа» началась утром в среду, затем объём комбинированного воздействия, который включал в том числе и DDOS-атаки, нарастал.
В МИД решили перенести традиционный брифинг, чтобы «не добавлять нагрузки на сайт в виде трансляции».
«Технические службы МИД совместно с компетентными органами, провайдерами услуг связи предпринимают все необходимые меры по отражению этого нападения, оно продолжается уже несколько часов», — пишет Захарова.
По ее мнению, «враждебное воздействие» может быть связано с проходящим в Казани саммитом БРИКС.
«Регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом», — пишет Захарова в телеграм-канале.
По ее словам, «массированная кибератака из-за рубежа» началась утром в среду, затем объём комбинированного воздействия, который включал в том числе и DDOS-атаки, нарастал.
В МИД решили перенести традиционный брифинг, чтобы «не добавлять нагрузки на сайт в виде трансляции».
«Технические службы МИД совместно с компетентными органами, провайдерами услуг связи предпринимают все необходимые меры по отражению этого нападения, оно продолжается уже несколько часов», — пишет Захарова.
По ее мнению, «враждебное воздействие» может быть связано с проходящим в Казани саммитом БРИКС.
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