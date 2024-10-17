Захарова заявила о беспрецедентной кибератаке на сайт МИД РФ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентной кибератаке на сайт ведомства.«Регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом», — пишет Захарова в телеграм-канале.По ее словам, «массированная кибератака из-за рубежа» началась утром в среду, затем объём комбинированного воздействия, который включал в том числе и DDOS-атаки, нарастал.В МИД решили перенести традиционный брифинг, чтобы «не добавлять нагрузки на сайт в виде трансляции».«Технические службы МИД совместно с компетентными органами, провайдерами услуг связи предпринимают все необходимые меры по отражению этого нападения, оно продолжается уже несколько часов», — пишет Захарова.По ее мнению, «враждебное воздействие» может быть связано с проходящим в Казани саммитом БРИКС.