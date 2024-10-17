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Бастрыкин поручил передать дело об убийстве в Коркино в главное управление СКР

12.34 Пятница, 25 октября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Уголовные дела об убийстве и покушении на убийство в челябинском Коркино будут переданы в главное следственное управление СКР.

Председатель СКР поручил следователям «дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города».

«В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — сообщили в СКР.

Ранее в городе была убита женщина, водитель такси. Задержан 17-летний подозреваемый. В городе возникли массовые волнения, которые переросли в погромы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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