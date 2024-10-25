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В Берёзовском пенсионерка предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений проживавшему у неё мужчине
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Берёзовском суд приступил к рассмотрению уголовного дела 75-летней пенсионерки, обвиняемой в покушении на убийство. По информации Следственного комитета Свердловской области, инцидент произошёл 10 апреля 2024 года, когда женщина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла несколько ударов ножом 52-летнему мужчине, с которым проживала. Мужчина остался жив.
Как сообщает СК, во время допроса женщина рассказала, что ранее мужчина обратился к ней с просьбой пожить, так как поругался с женой. Однако его образ жизни, включавший частые вечеринки и распитие спиртного, вызывал недовольство хозяйки квартиры. В ходе одного из таких конфликтов женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом по туловищу.
Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что вызов поступил в полицию 10 апреля от фельдшера «скорой помощи», сообщившего о нападении. Ранее обвиняемая уже привлекалась к ответственности по статье «Убийство» и в 2009 году была приговорена к 6,5 годам лишения свободы.
Как сообщает СК, во время допроса женщина рассказала, что ранее мужчина обратился к ней с просьбой пожить, так как поругался с женой. Однако его образ жизни, включавший частые вечеринки и распитие спиртного, вызывал недовольство хозяйки квартиры. В ходе одного из таких конфликтов женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом по туловищу.
Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что вызов поступил в полицию 10 апреля от фельдшера «скорой помощи», сообщившего о нападении. Ранее обвиняемая уже привлекалась к ответственности по статье «Убийство» и в 2009 году была приговорена к 6,5 годам лишения свободы.
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