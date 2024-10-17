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В СКР установили организатора хищения имущественного комплекса Минобороны в Балашихе
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В СКР заявили, что установлен организатор хищения имущественного комплекса Минобороны, расположенного в Балашихе.
Комплекс, напомним, оценивается в 244 миллиона рублей.
По данным ведомства, речь идёт об индивидуальном предпринимателе. Он объявлен в розыск.
«…Установлена причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, который фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в г. Балашихе Московской области и принадлежащим ОАО “СУ МР”, общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей», — сообщает СКР.
В отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.
В деле, напомним, несколько фигурантов. В мошенничестве в особо крупном размере обвиняют бывшего начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны России) Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова.
По версии следствия, в 2019-2021 годах фигуранты организовали подложные торги и похитили имущественный комплекс, состоящий из 15 объектов недвижимости.
Ранее Хамовническим районным судом Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комплекс, напомним, оценивается в 244 миллиона рублей.
По данным ведомства, речь идёт об индивидуальном предпринимателе. Он объявлен в розыск.
«…Установлена причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, который фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в г. Балашихе Московской области и принадлежащим ОАО “СУ МР”, общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей», — сообщает СКР.
В отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.
В деле, напомним, несколько фигурантов. В мошенничестве в особо крупном размере обвиняют бывшего начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны России) Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова.
По версии следствия, в 2019-2021 годах фигуранты организовали подложные торги и похитили имущественный комплекс, состоящий из 15 объектов недвижимости.
Ранее Хамовническим районным судом Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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