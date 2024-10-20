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В дома Вторчермета несколько дней холодную воду подают с пониженным давлением
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Вчерашняя авария на трубопроводе на территории жилого района Вторчермет в Екатеринбурге привела к тому, что холодную воду какое-то время в дома будут подавать без особого напора. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.
Авария на трубопроводе произошла в Екатеринбурге вчера, 24 октября. Потоп начался вечером на улице Академическая, на территории Втузгородка. Ремонтную бригаду ЕМУП «Водоканал» выслал сразу же, как стало известно о прорыве трубы. Но поломка оказалась слишком серьёзной, чтобы её устранить за несколько часов. Тем более, что первым делом нужно было установить место, где произошла утечка.
Ремонтно-восстановительные работы начались вчера вечером и продолжались сегодня. В связи с аварией холодную воду в большую часть жилых домов Кировского административного района города пришлось подавать с пониженным давлением. Согласно информации от «Водоканала», переданной через пресс-службу мэрии, такая ситуация продолжится до 26 октября. Сразу после устранения поломки на трубопроводе подача воды возобновится в полной мере.
Авария на трубопроводе произошла в Екатеринбурге вчера, 24 октября. Потоп начался вечером на улице Академическая, на территории Втузгородка. Ремонтную бригаду ЕМУП «Водоканал» выслал сразу же, как стало известно о прорыве трубы. Но поломка оказалась слишком серьёзной, чтобы её устранить за несколько часов. Тем более, что первым делом нужно было установить место, где произошла утечка.
Ремонтно-восстановительные работы начались вчера вечером и продолжались сегодня. В связи с аварией холодную воду в большую часть жилых домов Кировского административного района города пришлось подавать с пониженным давлением. Согласно информации от «Водоканала», переданной через пресс-службу мэрии, такая ситуация продолжится до 26 октября. Сразу после устранения поломки на трубопроводе подача воды возобновится в полной мере.
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