В Краснодаре ищут мужчину, который избил полицейского и забрал у него пистолет

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Полиция Краснодара разыскивает мужчину, который минувшей ночью напал на сотрудника ППС, избил его и отобрал табельный пистолет.На выездах из города останавливают машины, у водителей проверяют документы.По данным регионального главка полиции, в ночь со среды на четверг сотрудники ППС обратили внимание на двух подозрительных граждан у гаражей. При виде служебной машины мужчины побежали.Полицейские попытались их задержать, однако те оказали сопротивление. «Один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся», — сообщили в пресс-службе главка.В МВД уточняют, что злоумышленниками оказались жители Башкортостана, они приехали за «закладкой». Второй мужчина был задержан. По данным МВД, он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения.Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован, официально о его состоянии не сообщается. По информации канала «Звезда», полицейский находится в больнице с перелом носа, сотрясением и ушибами. Канал утверждает, что злоумышленник избил сотрудника кирпичом, и, помимо оружия, отобрал у него телефон.