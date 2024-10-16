Возрастное ограничение 18+
В Краснодаре ищут мужчину, который избил полицейского и забрал у него пистолет
Фото: Вечерние ведомости
Полиция Краснодара разыскивает мужчину, который минувшей ночью напал на сотрудника ППС, избил его и отобрал табельный пистолет.
На выездах из города останавливают машины, у водителей проверяют документы.
По данным регионального главка полиции, в ночь со среды на четверг сотрудники ППС обратили внимание на двух подозрительных граждан у гаражей. При виде служебной машины мужчины побежали.
Полицейские попытались их задержать, однако те оказали сопротивление. «Один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся», — сообщили в пресс-службе главка.
В МВД уточняют, что злоумышленниками оказались жители Башкортостана, они приехали за «закладкой». Второй мужчина был задержан. По данным МВД, он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения.
Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован, официально о его состоянии не сообщается. По информации канала «Звезда», полицейский находится в больнице с перелом носа, сотрясением и ушибами. Канал утверждает, что злоумышленник избил сотрудника кирпичом, и, помимо оружия, отобрал у него телефон.
На выездах из города останавливают машины, у водителей проверяют документы.
По данным регионального главка полиции, в ночь со среды на четверг сотрудники ППС обратили внимание на двух подозрительных граждан у гаражей. При виде служебной машины мужчины побежали.
Полицейские попытались их задержать, однако те оказали сопротивление. «Один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся», — сообщили в пресс-службе главка.
В МВД уточняют, что злоумышленниками оказались жители Башкортостана, они приехали за «закладкой». Второй мужчина был задержан. По данным МВД, он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения.
Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован, официально о его состоянии не сообщается. По информации канала «Звезда», полицейский находится в больнице с перелом носа, сотрясением и ушибами. Канал утверждает, что злоумышленник избил сотрудника кирпичом, и, помимо оружия, отобрал у него телефон.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге ищут подозреваемого в убийстве ребёнка
16 октября 2024
16 октября 2024
В Серове ищут водителя, переехавшего пьяного мужчину на дороге
24 октября 2024
24 октября 2024