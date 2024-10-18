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Центробанк повысил ключевую ставку до 21%
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Центробанк повысил ключевую ставку до 21%.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых», — говорится в сообщении.
В ЦБ РФ заявили, что инфляция складывается «существенно выше июльского прогноза». «Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — говорится в пресс-релизе.
В Банке России заявляют, что требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы «обеспечить возвращение инфляции к цели».
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, добавили в ЦБ РФ.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых», — говорится в сообщении.
В ЦБ РФ заявили, что инфляция складывается «существенно выше июльского прогноза». «Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — говорится в пресс-релизе.
В Банке России заявляют, что требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы «обеспечить возвращение инфляции к цели».
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, добавили в ЦБ РФ.
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