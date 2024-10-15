Опрос: 82% предпринимателей считают классифайды и маркетплейсы самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Большинство российских предпринимателей (82%) считают классифайды и маркетплейсы самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов.Такие данные приводятся в исследовании Российской ассоциации электронной коммерции (данные на июль 2024 года).Эти и другие цифры были озвучены экспертами на бизнес-конференции «Авито для продавцов», которая состоялась 24 октября в МТС Live Холл.Представители малого и среднего бизнеса среди ключевых партнеров называют платформу Авито. Так, по данным исследования, за последние полгода 62% предпринимателей использовали платформу для продвижения своих товаров и услуг. 28% называют Авито основной площадкой для продвижения.Эксперты отмечают, что сегодня для развития малого и среднего бизнеса предпринимателям следует учитывать особенности так называемой социальной коммерции.«Только 6% сделок на Авито происходит без общения, остальные покупатели приходят на Авито, потому что они хотят и готовы общаться, расспрашивать про ваш товар, ваши условия и т.д. Поэтому продавцам на Авито так важно быть открытыми и коммуницировать с покупателями через разные каналы на платформе», – заявил на конференции управляющий партнер Авито Иван Гуз.По данным компании, сегодня на платформе около 230 млн активных объявлений. Свердловская область вошла в топ-10 регионов по количеству активных объявлений (в первой тройке — Москва, Московская область и Санкт-Петербург).