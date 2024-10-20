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СМИ: «Ашан» намерен уйти из России
Фото: Вечерние ведомости
Французская сеть «Ашан» намерена уйти из России.
Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на решение руководства компании.
По информации Le Figaro, торговая сеть больше не может продолжать работу в России в условиях санкций.
По данным издания, группа «Ашан» выбрала «двух потенциальных покупателей». Сообщается, что компания уже начала заключительную стадию переговоров.
Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на решение руководства компании.
По информации Le Figaro, торговая сеть больше не может продолжать работу в России в условиях санкций.
По данным издания, группа «Ашан» выбрала «двух потенциальных покупателей». Сообщается, что компания уже начала заключительную стадию переговоров.
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