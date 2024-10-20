СМИ: «Ашан» намерен уйти из России

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Французская сеть «Ашан» намерена уйти из России.Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на решение руководства компании.По информации Le Figaro, торговая сеть больше не может продолжать работу в России в условиях санкций.По данным издания, группа «Ашан» выбрала «двух потенциальных покупателей». Сообщается, что компания уже начала заключительную стадию переговоров.