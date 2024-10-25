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Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Подозреваемый в убийстве женщины в челябинском Коркино заключён под стражу на два месяца.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года», — сообщает СУ СК по региону.
Ранее был задержан 17-летний житель города. Его подозревают в убийстве 40-летней женщины, которая занималась частным извозом.
После убийства в городе возникли массовые волнения и погромы в так называемом «цыганском» поселке.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года», — сообщает СУ СК по региону.
Ранее был задержан 17-летний житель города. Его подозревают в убийстве 40-летней женщины, которая занималась частным извозом.
После убийства в городе возникли массовые волнения и погромы в так называемом «цыганском» поселке.
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