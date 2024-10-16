В Екатеринбурге 13-летняя девочка не вернулась домой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут 13-летнюю Азалию Авзалову. Вчера, 19 октября, она вышла из дома и не вернулась. Сейчас её ищут все: родные, представители полиции и волонтёры.Ориентировку на пропавшую публикуют поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв»: девочка ростом 158 сантиметров, худощавого телосложения, с светло-русыми волосами и серо-зелёными глазами. В день пропажи была одета в чёрную куртку с белым рисунком, чёрные брюки, чёрные ботинки и чёрную шапку.Её розыском занимается ОП №12. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить по номеру: 8(343)356-42-12.