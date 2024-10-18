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Стая собак на Эльмаше обеспокоила екатеринбуржцев
Фото: Владислав Постников
Минувшей ночью в Екатеринбурге на Эльмаше заметили огромную стаю бездомных собак. Её появление вызвало у местных жителей беспокойство.
«Огромная стая собак прибрела со стороны Веера и ушла выше Старых Большевиков. Будьте аккуратнее», – предупредил очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, на этой неделе на Вторчермете бездомная собака, живущая со своей стаей на стройке, покусала горожанку. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
«Огромная стая собак прибрела со стороны Веера и ушла выше Старых Большевиков. Будьте аккуратнее», – предупредил очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, на этой неделе на Вторчермете бездомная собака, живущая со своей стаей на стройке, покусала горожанку. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
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