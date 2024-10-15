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После обращения экодозоревцев из парка Пышминские озерки вывезли покрышки

13.16 Суббота, 19 октября 2024
Фото: Владислав Постников
После обращения активистов из волонтёрского движения «Экодозор» к администрации Екатеринбурга из природного парка Пышминские озерки, который находится на Эльмаше, вывезли брошенные покрышки.

«16 октября 2024 года отработанные автомобильные покрышки вывезены на утилизацию в рамках муниципального контракта», – говорится в ответе от комитета по экологии и природопользованию.

Всего из парка было вывезено 160 килограмм старых покрышек.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:44 В центре Екатеринбурга изуродовали яблони
20:06 Суд спас екатеринбурженку от «шумного» пола соседей сверху
19:49 Более двух тонн гранатов завезли на Урал
19:37 Более километра сетей теплоснабжения в Полевском отремонтировали по решению суда
19:11 Открылась регистрация на Фестиваль креативных индустрий в Свердловской области
18:05 Дождь с мокрым снегом ждут жителей Свердловской области в выходные
17:21 Уральцы могут принять участие в конкурсе на помощь старшему поколению в создании объявлений
17:17 60 иностранцев доставили в ОП №11 после миграционного рейда в Екатеринбурге
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14:34 «Уралуправдтодор» предупреждает автомобилистов о перекрытии на трассе «Екатеринбург – Курган» 21 октября
14:12 После замедлений YouTube жители Свердловской области стали активнее переходить на NUUM
13:17 Прокуратура проверит, как отлавливают собак в Екатеринбурге, после инцидента на Вторчермете
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