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После обращения экодозоревцев из парка Пышминские озерки вывезли покрышки
Фото: Владислав Постников
После обращения активистов из волонтёрского движения «Экодозор» к администрации Екатеринбурга из природного парка Пышминские озерки, который находится на Эльмаше, вывезли брошенные покрышки.
«16 октября 2024 года отработанные автомобильные покрышки вывезены на утилизацию в рамках муниципального контракта», – говорится в ответе от комитета по экологии и природопользованию.
Всего из парка было вывезено 160 килограмм старых покрышек.
«16 октября 2024 года отработанные автомобильные покрышки вывезены на утилизацию в рамках муниципального контракта», – говорится в ответе от комитета по экологии и природопользованию.
Всего из парка было вывезено 160 килограмм старых покрышек.
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