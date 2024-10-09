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Уральцы могут принять участие в конкурсе на помощь старшему поколению в создании объявлений

17.21 Пятница, 18 октября 2024
На Авито Услугах запустили конкурс «Окажите родным услугу», в рамках которого молодым людям предлагают помочь своим родителям или другим родственникам из старшего поколения опубликовать объявления о своих услугах, если они являются мастерами.

«"Окажите родным услугу" – проект, призывающий детей помочь своим родителям и другим родственникам, которые оказывают услуги, освоить онлайн-пространство. Многим мастерам зачастую сложно адаптироваться к работе в интернете. Проект помогает им не только уверенно выйти в онлайн, но и разместить свои услуги на платформе, используя современные технологии для расширения клиентской базы», – рассказали представители площадки.

Авито обещает авторам лучших объявлений 100 000 рублей за первое место, 50 000 рублей за второе и третье места, 25 000 рублей за четвертое и пятое. А участники, занявшие с шестого по десятое места, смогут получить консультации от экспертов по маркетингу Авито Услуг. Также всем участникам обещают бонусы на продвижение своих услуг на платформе.

«На Авито Услугах очень легко начать получать заказы, но для мастеров старшего поколения это может быть непросто из-за недостатка опыта в работе с технологиями. Поэтому мы стремимся объединить поколения – дети, которые хорошо разбираются в цифровой среде, могут помочь родителям освоиться онлайн. Это открывает новые возможности для роста и расширения клиентской базы через интернет. Онлайн-присутствие играет ключевую роль в развитии бизнеса, особенно когда возможности сарафанного радио ограничены и его эффект снижается», – сказала руководитель B2B-маркетинга Авито Услуг Елена Куплинова.

Конкурс продлится до 25 октября. Результаты планируют объявить 31 октября, а доставить призы до 22 ноября. Узнать подробности можно тут.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:10 Пять перекрытий ожидаются на трассе «Екатеринбург – Тюмень» в районе Белоярского
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15:29 Екатеринбуржцу, забившему до смерти полуторамесячного малыша, избрали меру пресечения
15:09 Три автобусных маршрута временно изменят пути следования в уральской столице
14:34 «Уралуправдтодор» предупреждает автомобилистов о перекрытии на трассе «Екатеринбург – Курган» 21 октября
14:12 После замедлений YouTube жители Свердловской области стали активнее переходить на NUUM
13:17 Прокуратура проверит, как отлавливают собак в Екатеринбурге, после инцидента на Вторчермете
12:50 Опоздавшего на поезд тюменца сняли с подножки вагона в уральской столице
12:18 В Екатеринбурге утвердили обвинение по делу подростка, зарезавшего свою девушку и её мать
11:02 Очередной выезд на встречную полосу стал причиной смертельной аварии в Свердловской области
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10:23 Интимный салон в центре Екатеринбурга во второй раз стал центром притяжения силовиков
09:51 Приставы вскрыли дверь в квартиру екатеринбурженки, находящейся в больнице
09:24 Два грузовика столкнулись на свердловской трассе под Заречным
23:02 Экс-депутата гордумы Екатеринбурга объявили в розыск
21:26 Улицу Котовского в Екатеринбурге закроют ради трубопровода
20:52 Палестинских студентов «тормознули» в Кольцово с табаком
20:04 Уральским студентам предлагают побороться за ежемесячную стипендию в 25 000 рублей
20:03 По Камышлову на иномарке катался пьяный водитель
19:42 Чиновников Екатеринбурга предостерегли от ненадлежащей уборки снега
18:56 Фильм екатеринбургской кинокомпании получил гран-при Фестиваля уличного кино
18:32 Яблонь и ёлочек в центре Екатеринбурга на этой неделе станет чуть больше
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