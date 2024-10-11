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«Уралуправдтодор» предупреждает автомобилистов о перекрытии на трассе «Екатеринбург – Курган» 21 октября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В начале следующей недели на 55-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» ожидается перекрытие в связи с ремонтом железнодорожного переезда в районе посёлка Марамзино.
Ремонтировать железнодорожный переезд представители СвЖД планируют 21 октября с 13.00 до 15.00.
Узнать о состоянии переезда или сообщить о нештатной ситуации можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
Ремонтировать железнодорожный переезд представители СвЖД планируют 21 октября с 13.00 до 15.00.
«В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков»,
– сообщили дорожники.
Узнать о состоянии переезда или сообщить о нештатной ситуации можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
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