«Уралуправдтодор» предупреждает автомобилистов о перекрытии на трассе «Екатеринбург – Курган» 21 октября





– сообщили дорожники. «В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В начале следующей недели на 55-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» ожидается перекрытие в связи с ремонтом железнодорожного переезда в районе посёлка Марамзино.Ремонтировать железнодорожный переезд представители СвЖД планируют 21 октября с 13.00 до 15.00.Узнать о состоянии переезда или сообщить о нештатной ситуации можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.